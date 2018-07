Flat tax rimandata Nella legge di Bilancio 2019 non ci sarà

Armando Siri a Sky TG24 : Flat tax provvedimento di crescita economica - : Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, ospite di Sky TG24 Economia, ha aggiunto: dovremmo cominciare e molto in fretta con questi provvedimenti per dar fiato al Paese

Fisco : Siri - Flat tax provvedimento di crescita economica : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “La Flat tax è un provvedimento di spinta alla crescita economica, non è un provvedimento di redistribuzione sociale o welfare. Noi abbiamo bisogno di tornare a crescere per tornare anche a investire”. Ad affermarlo a Sky Tg24 Economia è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri parlando della Flat tax. Sui tempi di applicazione di Flat tax e reddito di cittadinanza, ...

Salvini dà la priorità ai migranti - la Flat tax può attendere il 2020 : Mercoledì pomeriggio al Consiglio dei ministri il responsabile dell’ Economia è stato chiaro. «Prima di presentare provvedimenti accertatevi che abbiano la copertura finanziaria: è scritto nella Costituzione su cui abbiamo giurato e ce lo chiede l’Europa», ha detto Giovanni Tria ai suoi colleghi, gelandoli. Non era solo un richiamo scontato e gener...

Salvini : entro 2018 segnali concreti su Fornero e Flat tax : Roma, 29 giu. , askanews, 'entro il 2018 daremo segnali concreti sulla flat tax, sulla Fornero e sulla pace fiscale'. A confermarlo il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo ...

Altro che Flat tax - qui servono soldi per la disabilità : Leggendo le recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, però, mi sorge un dubbio: questi soldi ci sono o Di Maio e Salvini stanno giocando a Monopoli? Temo, purtroppo, che tutto ...

Cottarelli : 'Flat tax? Non farei una cosa del genere' : Questa è una questione politica, io non farei una cosa di questo genere': così l'economista Carlo Cottarelli in un'intervista al Fatto, rilasciata a margine della conferenza 'Incontri con…Carlo ...

La voce della Politica Manifestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

Flat tax - Cottarelli : “Servono finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti. Non farei una cosa del genere” : Il professore Carlo Cottarelli, a margine della conferenza “Incontri con…Carlo Cottarelli” traccia il punto sulla situazione economica in base al contesto politico. “Siamo in un momento di crescita lenta. Se l’Europa va in recessione anche noi andiamo in recessione e il rischio spread. Siamo ancora fragili. La stima della Confindustria? Credo che il problema riguardi soprattutto il prossimo anno. Dublino? Fossero ...

Legge di bilancio 'magra' : via reddito di cittadinanza e Flat tax per pochi : In ogni caso il ministro dell'economia Giovanni Tria ha già registrato un primo confronto con l'Ue in occasione venerdì scorso della prima riunione dell'Ecofin a Lussemburgo: 'L'intenzione è cercare ...

Tria e la manovra 'povera' : no reddito cittadinanza e Flat tax solo per pochi - La Repubblica - : "No al reddito di cittadinanza e flat tax solo per pochi. La manovra di Tria è 'povera'". Queste le indiscrezioni del quotidiano La Repubblica sulla manovra al vaglio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : “ok taglio assegni d’oro - ma è imbroglio con Flat tax” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Di Maio : “Su burocrazia e poverta` si gioca il futuro del governo. Flat tax per aiutare i più deboli” : “Su burocrazia e povertà si gioca il futuro del governo”. Dal palco dell’assemblea di Confartigianato, Luigi Di Maio ha sottolineato quali saranno le priorità dell’esecutivo: “O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. E sulla Flat tax: “Uno strumento che deve servire ad aiutare le fasce più deboli. Non l’avrei mai accettata”, ha rivendicato ...

Confartigianato è per la Flat tax - il lavoro di cittadinanza e il credito più facile : Europa Infine, per quanto riguarda l'Europa, Merletti ha chiesto che si accresca il ruolo politico e non lasci il governo dell'economia alle tecnocrazie finanziarie e del Nord Europa .