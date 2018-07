Fisco : bozza dl - abolito split payment : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Viene abolito lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del dpr 600/1973. A prevederlo è l’articolo 11 della bozza del dl dignità tra le misure in materia di semplificazione fiscale. L'articolo Fisco : bozza dl, abolito split payment sembra essere il primo ...

Fisco : bozza dl - abolito split payment : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Viene abolito lo split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del dpr 600/1973. A prevederlo è l’articolo 11 della bozza del dl dignità tra le misure in materia di semplificazione fiscale. L'articolo Fisco : bozza dl, abolito split payment sembra essere il primo su ...

Decreto dignità : nella bozza la parte sul Fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slitta mento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

Bozza dl dignità - misure di Fisco light : 13.31 Dieci motovedette della Guardia costiera e due navi della Guardia di Finanza saranno date ai libici per rafforzare la sorveglianza sulle coste dei gommoni di migranti.Lo prevede la Bozza del dl che stanzia 1,4 mln di euro in 2 anni per la manutenzione dei mezzi e la formazione del personale di Marina e guardia costiera libica. Un pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro,slittamento al 28/2 della scadenza dello spesometro e stop ...