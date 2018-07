Filippine | sindaco freddato da un cecchino durante una cerimonia pubblica Panico tra la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Antonio Halili,di una città dellenoto per aver fatto sfilare in pubblico dei presunti narcotrafficanti arrestati, ma anche per essere stato egli stesso accusato di avere collegamenti con il narcotraffico, è stato ucciso con un colpo di fucile sparato a grande distanza da un, che è poi riuscito a dileguarsi. Antonio Halili, primo cittadino di Tanauan, città della provincia di Batangas, è stato raggiunto da un proiettile al torace mentre partecipava ad unadi raccolta fondi ed è morto poco dopo, mentre veniva trasportato in ospedale. Secondo quanto ha riferito il capo della polizia delle, Oscar Albayalde, tutte le persone presenti sulla scena non hanno sentito o visto il killer avvicinarsi, “hanno solo udito il colpo di fucile, e pertanto l’ipotesi è che dovrebbe essere stato un colpo sparato da un” ad uccidere il ...