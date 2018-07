Fiducia nei tatuaggi

Sondaggio Ixè - Fiducia nei leader : Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio - il tracollo del capo politico M5s : Ogni giorno viene sfornato un Sondaggio che mette in luce i trionfi della Lega e di Matteo Salvini : il Carroccio vola alle stelle e addirittura, secondo SWG, supera il M5s , mentre il consenso ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso i Ballottaggi : Fiducia nei leader - Salvini ‘straccia’ Di Maio : SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018: l'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Ixe e la Fiducia nei leader : Conte primo - Salvini secondo : Giuseppe Conte è il leader politico che gode della maggiore fiducia degli italiani, secondo un sondaggio Ixe per l'Huffington Post. Il presidente del Consiglio con il 53% - somma di chi ha abbastanza ...

Egregio dottor Davigo - abbia Fiducia nei giovani! : di Aurora Di Benedetto Egregio dott. Piercamillo Davigo, la ascolto incantata quando parla dei problemi della giustizia, di corruzione, del degrado morale della politica e della società. Con una frase brillante e un esempio azzeccato rende comprensibili al grande pubblico concetti complessi. Mi verrebbe da dirle che sarebbe un ottimo insegnante, ma non lo farò. E qui veniamo alla ragione che mi ha spinto a scriverle: lei ha una triste idea della ...

Governo : in Sicilia 95% di sì nei gazebo Lega - Vozza ‘grande consenso e Fiducia in Salvini’ (2) : (AdnKronos) – Dai gazebo emerge l’idea di un popolo della Lega abbastanza convinto di un’alleanza col M5S “per dare finalmente un Governo a questo Paese”. “Certo – evidenzia Vozza – in molti ci hanno detto che avrebbero voluto Salvini premier ma nessun disprezzo verso i Pentastellati. Le maggiori critiche invece sono state rivolte a Berlusconi e Forza Italia. I nostri sostenitori non hanno visto di ...

