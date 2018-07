Fidanzati travolti dopo una lite | l' autista del van | ' Non volevo uccidere'

Fidanzati travolti a Condove - l’investitore chiede scusa : “Un incidente - non volevo uccidere” : “È stato un incidente, non volevo uccidere”: si è difeso così dopo avere chiesto e ottenuto di essere processato con rito abbreviato Maurizio De Giulio, l'elettricista di Nichelino che lo scorso 9 luglio a Condove, dopo una lite di viabilità, ha investito una coppia di Fidanzati in sella a una moto. La ragazza morì.Continua a leggere