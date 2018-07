Fermo | ritrovate le 17enni scomparse

meteoweb.eu

Parma, 2 lug. (AdnKronos) – "Stanno bene! Le nostre Gaia si riuniranno tra poco alle loro famiglie". Così il sindaco di Fidenza Andrea Massari, con un post su Facebook, ha dato la notizia del ritrovamento di al campeggio 'Mirage' sulla costa della provincia di, a Marina di Altidona, con i genitori di una delle due. Delle due ragazze, amiche tra loro, le cui famiglie si conoscono da tempo, non si avevano notizie dalle 20 di venerdì. La svolta grazie a un ragazzo dell'Aquila, che ha raccontato alla trasmissione "Chi l'ha visto?" di averle incontrate sabato in spiaggia a Pescara. Avvisate le forze dell'ordine, le duesono state rintracciate nella città abruzzese e ora sono in procinto di riabbracciare i genitori.