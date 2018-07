Fermo | le due 17enni sparite dal campeggio | l' appello dei genitori

Lido di Fermo : la Guardia Costiera soccorre due velisti su di un catamarano alla deriva : Nel pomeriggio di oggi la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di emergenza in mare 1530, ha condotto un'operazione di assistenza e ...

Fermo - scomparse due 17enni di Fidenza : Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse la sera di venerdì 29 giugno. Le due giovani, originarie di Fidenza (Parma), erano in vacanza nel fermano insieme ai genitori di una delle due presso il campeggio 'Mirage' a Marina di Altidona. Le famiglie sono ovviamente in allarme e sono convinte che si sia trattato in un allontanamento volontario. La madre di una delle due ragazze, infatti, ha pubblicato su ...

Vive nel tir del collega morto dopo il disastro ferroviario/ Autista Fermo da due settimane : "Lo sorveglio" : Vive nel tir del collega morto dopo il disastro ferroviario, Autista fermo da due settimane: "Lo sorveglio". La strana vicenda di Genna Diy, costretto a rimanere a vigilare sul carico(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Torino-Ivrea - scontro tra un treno e un tir Fermo sui binari : due morti e 18 feriti : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea all’altezza del comune di Caluso. L’impatto violentissimo ha ucciso due persone, tra cui il ...

Sparatoria Germania : due morti - un Fermo : 16.15 Sparatoria nella città tedesca di Saarbruecken, non lontano da Francoforte. Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite.. Secondo i media locali il sospetto autore è già stato fermato. Si tratterebbe di un crimine in ambito familiare.

Eurocity Fermo due ore in galleria - odissea per 240 passeggeri sulla Ventimiglia-Milano : Una vera e propria odissea vissuta a mezzogiorno da 240 persone che erano a bordo dell'Eurocity 'Thello' Ventimiglia-Milano fermo per un guasto al locomotore nella galleria Ronco, uno dei tunnel più ...