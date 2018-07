Feltri | ' Pride? Milano è un vivaio di finocchi; se PD continua coi diritti civili

Blastingnews

(Di lunedì 2 luglio 2018) Nella puntata di questo lunedì 2 luglio della trasmissione di La7 L'aria che tira estate c'è stato un intervento sul tema deida parte del noto giornalista Vittorio, attualmente direttore di Libero, che sta facendo molto discutere sui social network. Vediamo meglio che cosa ha dichiarato. Gay: 'Idegli omosessuali non sono minacciati:è undi' In particolare, parlando del recente Gaysvoltosi asabato scorso, in critica alla partecipazione del sindaco Beppe Sala del PD VIDEO, Vittorioha detto: Non capisco da chi e in quale modo sarebbero minacciati idegli omosessuali.è undi. Su questo il conduttore della trasmissione ha provato a fermareinvocando un linguaggio più consono, ma lui ha proto precisando ulteriormente: Io non li posso chiamare gay ...