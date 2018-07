Federer-Uniqlo | storia della sponsorizzazione che andrà oltre il tennis | giocato

Da oggi Roger Federer veste Uniqlo : E non Nike, come faceva dal 1994 The post Da oggi Roger Federer veste Uniqlo appeared first on Il Post.

Federer a Wimbledon con il nuovo sponsor Uniqlo : la cifra da capogiro che ha spinto Roger a ‘mollare’ Nike : Roger Federer dopo 20 anni di collaborazione commerciale con Nike cambia sponsor, le cifre dell’accordo con Uniqlo troppo allettanti per rinunciarvici Dopo vent’anni di ‘storia d’amore’ tra Nike e Roger Federer, il brand di abbigliamento sportivo ed il tennista numero due al mondo si dicono addio. Le voci di una possibile clamorosa rottura tra lo svizzero ed il marchio americano si rincorrevano da tempo e ...

