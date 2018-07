Federer a Wimbledon con il nuovo sponsor Uniqlo | la cifra da capogiro che ha spinto Roger

Perché Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico al debutto a Wimbledon : Il patron di Uniqlo, l'uomo più ricco del Giappone 'Il nostro accordo riguarderà l'innovazione sia in campo che fuori, condividendo lo scopo di cambiare in meglio il mondo - queste le parole di Yanai ...

Perché Roger Federer ha cambiato sponsor tecnico al debutto a Wimbledon : Sayonara, Nike. Ovvero addio: Roger Federer cambia sponsor tecnico, abbandonando quello americano che lo accompagnava da 24 anni e ne sposa uno giapponese, Uniqlo, marca d’abbigliamento fast fashion (paragonabile a Zara o H&M) fondata a Ube nel 1949. Il contratto tra il tennista svizzero numero 2 al mondo e Nike era scaduto a marzo, ma da allora lo sportivo aveva continuato a indossare abiti marchiati dal tradizionale baffetto. ...

Wimbledon – “Sei bellissimo!” - la giornalista ‘ci prova’ con Federer : la sexy risposta di Roger è tutta ridere [VIDEO] : Divertente siparietto fra Roger Federer e una giornalista, nel corso della conferenza stampa che precede l’esordio a Wimbledon: i complimenti sulla bellezza del tennista si sprecano Forte, talentuoso e anche… un sex simbol, tutti aggettivi che calzano a pennello alla figura di Roger Federer. Se i primi aspetti vengono spesso discussi in conferenza stampa, capita più raramente che dialogando con il campione svizzero si parli del suo ...

