Fecondazione | primi passi verso l’ovaio artificiale | preserva la fertilità

(Di lunedì 2 luglio 2018) Importante annuncio a Barcellona, in occasione del 34° meeting annuale della Società europea di riproduzione umana ed embriologia: un team di ricercatori del Rigshospitalet di Copenhagen (tra i principali al mondo al lavoro su tecniche volte are la) è riuscito per la prima volta a isolare dei follicoli umani e a farli crescere fino allo stadio di “biofunzionalità” in un’impalcatura fatta di tessuto ovarico decellularizzato. I follicoli sono stati prelevati in stadio iniziale da pazienti il cui tessuto ovarico era stato congelato per cercare di conservarne le capacità procreative. L'articolol’ovaiolaMeteo Web.