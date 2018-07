romadailynews

: Fassina: parere positivo su delocalizzazione autodemolitori: Di seguito la nota diramata… - romadailynews : Fassina: parere positivo su delocalizzazione autodemolitori: Di seguito la nota diramata… -

(Di lunedì 2 luglio 2018): auspichiamo che si volti davvero pagina Roma – Di seguito la nota diramata dal consigliere di Sinistra per Roma, Stefano. “Quando sono a rischio posti di lavoro è sempre una tragedia. Va fatto di tutto per evitarla. Ma è evidente che la situazione di tante imprese di autodemolizione a Roma è insostenibile sul piano ambientale, sociale e della legalità. Per superare lo status quo, abbiamo presentato mozioni e interrogazioni a tutela della salute pubblica e dell’ambiente”. “Quindi, accogliamo positivamente la decisione della giunta Raggi di delocalizzare una parte di tali attività -spiega-. È evidente che per evitare che si tratti di una misura virtuale vanno individuate le aree adeguate, come da impegni, mai assolti, dalle giunte precedenti”. “La ricollocazione degli, assume un particolare significato ...