«Fashion Statements» | apre al Museo di Israele la prima mostra dedicata alla moda

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) In occasione del 70° anniversario della nascita dello Stato di(proclamato il 14 maggio 1948), l’Israel Museum di Gerusalemme, ildi, ha inaugurato, laisraeliana esua storia, che sarà aperta al pubblico fino al 29 aprile 2019. Attraverso 150 outfit, bozzetti e fotografie, l’evento esplora per lavolta l’evoluzione dellaisraeliana dalle radici storiche fino alle collezioni contemporanee, dal periodo pre-sionista di fine XIX secolo ai primi decenni della nascita dello stato con la commistione di influenze dall’Europa e dall’Oriente,nascita di case difino all’emergere di stilisti contemporanei. Vi ricordate, per esempio, di Gottex? Il celebre marchio di costumi da bagno deluxe fu fondato proprio a Tel Aviv nel 1956 ddesigner Lea Gottlieb. Altro brand storico ospitato nellaè ...