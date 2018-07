Fallout | New Vegas permette di simulare l' esperienza online di Fallout 76 grazie ad una

La mod The Frontier per Fallout : New Vegas si mostra in un nuovo trailer : Fallout: New Vegas, nonostante l'età, continua a ricevere numerose mod alcune delle quali davvero imponenti, come New California e The Frontier. Se la prima ha già una data d'uscita, la seconda riceve oggi un nuovo trailer che vuole mostrare i progressi compiuti dal team di sviluppo, in questa mod che ci permetterà di esplorare le vaste lande innevate del nord della California di New Vegas.A differenza di New California, The Frontier potrà ...

L'ambiziosa mod New California per Fallout : New Vegas ha una data d'uscita : New California, anche conosciuta con il nome di Project Brazil, è una mod frutto di cinque anni di lavoro che converte completamente Fallout: New Vegas per raccontare una storia inedita prequel delle vicende del titolo di Obsidian.Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per la mod che oltre a mostrarne le potenzialità ne rende inoltre ufficiale la data d'uscita, fissata per il 23 ottobre.Come riporta Eurogamer.net New ...