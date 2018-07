Facebook aggiorna l' algoritmo | Da oggi in Italia le notizie affidabili avranno

Soluzione problemi app Facebook che si chiude su Android : si blocca in modo anomalo dopo aggiornamento : Copiosi problemi app Facebook, in particolare quelli in corso per il sistema operativo Android negli ultimi due giorni. Il social da mobile si chiude e si blocca in maniera anomala dopo l'ultimo aggiornamento rilasciato sul Play Store, all'apparenza davvero disastroso. Cosa succede per molti user in queste ore? Quali sono le maggiori difficoltà riscontrate? Partiamo dall'ultimo aggiornamento Facebook incriminato, quello apparso sullo store ...

Facebook Messenger si prepara ai Mondiali di calcio con un aggiornamento a tema : Facebook Messenger si aggiorna implementando alcune novità più o meno interessanti per i Mondiali di calcio 2018. Con il nuovo aggiornamento in fase di roll out arriveranno nuove funzionalità dedicate come effetti AR, filtri per la fotocamera, animazioni e giochi istantanei che arriveranno sia per la versione dell'app per Android che per iOS. L'articolo Facebook Messenger si prepara ai Mondiali di calcio con un aggiornamento a tema proviene da ...

Facebook Beta si aggiorna per i PC e tablet Windows 10 : Dopo aver pensato a Messenger, gli sviluppatori di Mark Zuckerberg hanno provveduto in mattinata a pubblicare un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di Facebook Beta disponibile per tutti i PC e tablet Windows 10. La versione, numerata 171.1715.2280.0, introduce numerose novità segno che, evidentemente, l’app è ancora in una fase di pieno sviluppo anche per la piattaforma targata Microsoft. Ecco il changelog comprendente ...

Facebook Messenger : in rilascio un corposo aggiornamento per Windows 10 : Dopo averlo rilasciato settimane nell’applicazione in beta, il team di Facebook ha provveduto quest’oggi a distribuire gradualmente (ovvero a scaglioni) un nuovo major update dedicato a Messenger per tutti gli utenti Windows 10 in possesso della versione stabile. Novità Introdotta la possibilità di caricare foto in 4K e video in HD. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene ...

WhatsApp : in arrivo l'aggiornamento con condivisione Facebook Video : 3 Presente gia' da diversi anni sugli smartphone ed altri dispositivi degli utenti, WhatsApp è ancora oggi sulla cresta dell'onda. Tutto ciò è legato principalmente al fatto che, oltre alle molteplici funzionalita' che si possono utilizzare quotidianamente con i rispettivi contatti, ci sia una costante offerta da parte dell'azienda di nuovi aggiornamenti atti a potenziare ulteriormente l'app di messaggistica istantanea. Si tratta, ...

Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook Video : Ore di paura per le condizioni di Giorgio Napolitano. [Video] Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'#operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti ...

Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook : Ore di paura per le condizioni di Giorgio Napolitano. Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: "Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore" fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti post ...