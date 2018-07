F1 | le sette vite di Kimi Raikkonen Quando il sedile traballa | il finlandese rinasce

oasport

: RT @vaielettrico: Non sette come i gatti, ma almeno due vite le hanno anche le batterie per auto agli ioni di litio. Una second life che cr… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Non sette come i gatti, ma almeno due vite le hanno anche le batterie per auto agli ioni di litio. Una second life che cr… - e_landia : @annidicera Qualche volta però anche sette vite potrebbero andare strette... - pyppyfv : RT @vaielettrico: Non sette come i gatti, ma almeno due vite le hanno anche le batterie per auto agli ioni di litio. Una second life che cr… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Come può cambiare in fretta uno scenario. Fino a metà della gara del Red Bull Ring,era nell’occhio del ciclone. In partenza, per esempio, provando a fare il colpaccio, invece, aveva involontariamente favorito la fuga di Lewis Hamilton, mentre nel corso della gara aveva commesso un banale errore in frenata di curva 2, facendosi saltare con semplicità da Max Verstappen. Giunti a quel momento tutti i critici e detrattori delerano pronti a fargli piovere addosso critiche vibranti e, non ultimo, a chiedere la sua testa, in favore del giovane astro nascente Charles Leclerc. Da quel punto in avanti, invece, “Ice Man” ha cambiato marcia, è andato addirittura a sfiorare la vittoria, e ha centrato un secondo posto davvero brillante. Secondo podio consecutivo per il campione del mondo 2007, che porta a cinque il suo computo totale, sui nove Gran Premi ...