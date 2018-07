Estate | anche animali domestici e selvatici soffrono il caldo | ecco il vademecum Enpa

Tatuaggi piccoli e femminili - ci si può tatuare anche in Estate? : ... e i Tatuaggi più piccoli e femminili scelti appositamente per voi! Curiose di scoprire quali sono le tendenze nel mondo del tattoo? Allora, girate pagina! Continuate a leggere.

Estate 2018 a Santa Severa - il castello aperto anche di notte : Le sere al castello diventano più lunghe, per venire incontro alle esigenze dei visitatori, che dopo una giornata di mare si possono divertire con gli eventi e gli spettacoli in programma. Infatti ...

Terremoto Serie A - lo scandalo si allarga a macchia d’olio : coinvolti anche i ‘bianconeri’ - è l’Estate più calda di sempre [DETTAGLI] : Adesso è un vero e proprio Terremoto. Il campionato di Serie A rischia un clamoroso ribaltone e le classifiche si avviano seriamente ad essere riscritte con squadre ‘condannate’ solo qualche settimana fa pronte ad essere ripescate. Nelle ultime ore nuovo ed incredibile scandalo, uno scandalo ‘bianconero’. Come riporta infatti il ‘Giornale di Sicilia’ Palermo ed incredibilmente anche Udinese sono unite da ...

Torna anche quest'anno "Sanmichele Estate" : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il Circolo Anspi , Rocca, nella parrocchia di San Michele.

Furti nelle auto dei bagnanti - arrEstate tre persone tra loro anche un minore : Chieti - Tre persone, fra le quali un minore, sono state arrestate ieri per furto dai carabinieri di Ortona dopo aver fatto razzia di oggetti a bordo di alcune auto in sosta ai Ripari di Giobbe, meta di numerosi bagnanti. I tre, Marco Guarnieri, 19 anni, residente a Roma, Aquilino Spinelli (29), di Collecorvino, e C.N. (17), di Roma, erano a bordo di un'Alfa 147 sulla quale sono stati trovati attrezzature per parrucchiere, tablet, borse da ...

Riki al Wind Summer Festival : 'La mia Estate? Bellissima e anche molto impegnativa' : 'La mia è un'estate Bellissima, ma anche molto impegnativa'. Riki è tra i giovani cantanti sulla cresta dell'onda, da compendio di superlativi assoluti per tutto quello che lo riguarda. Amatissimo ...

"Un Borgo di sera" accende l'Estate di Borgo San Dalmazzo anche a Gesù Lavoratore : Ci saranno poi la sfilata di gladiatori romani, truccabimbi, Andy Lios e la sua chitarra concerti diffusi a cura dell'istituto civico musicale, tributo a Renato Zero, arte e spettacoli Venerdì 27 ...

Venti d'Estate - cultura sull'Isola Tiberina : c'è anche L'Espresso con le sue firme : Torna a Roma per la sue terza edizione la rassegna Venti d'estate: incontri sulle connessioni fra musica e letteratura, politica e società, teatro e poesia che animeranno per tutta la stagione l'Isola Tiberina grazie a reading letterari, conversazioni, dialoghi e presentazioni di libri. La manifestazione, ideata e ...

Meteo weekend : temporali e temperature giù anche di 10 gradi nell'ultimo weekend di giugno. L'Estate non vuole partire : L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali ...

Frasi e immagini buona Estate 2018 a tutti su WhatsApp e social il 21 giugno (anche divertenti) : Servite su un piatto d'argento le Frasi e le immagini buona estate 2018. Il 21 giugno parte la stagione più calda dell'anno con il solstizio d'estate appunto che segna naturalmente il giorno più lungo dell'anno, inteso come maggiori ore di luce rispetto a quelle notturne. Il benvenuto al periodo più amato dell'anno corre su WhatsApp e social: su chat e bacheche l'occasione per "auguri" originali e magari divertenti è troppo ghiotta per ...

Solstizio d'Estate - il giorno più lungo è anche quello che stimola più positività : Conferme anche da uno studio condotto nel 2011: un gruppo di ricercatori ha analizzato i tweet di circa 2,4 milioni di persone da tutto il mondo, per un periodo compreso tra febbraio 2008 e gennaio ...

In prossimità dell’Estate “Depilazione total body” per lei - ma sempre più anche per lui : Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un look sempre meno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no, anche all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,e sempre più in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, da sempre esempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi ...

Previsioni Meteo - arriva il Solstizio d’Estate ma continua il maltempo : forti temporali di Mercoledì e Giovedì - tendenza al brutto anche a lungo termine : 1/33 ...