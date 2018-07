“Esagerati | che senso ha?” Chiara e Fedez | ecco che succederà per il loro matrimonio

caffeinamagazine

: RT @Gladys82012839: Non passa ora senza che Grillo non emetta dei suoni disarticolati che i giornali definiscono frasi. Ogni giorno sempre… - assunta_ranucci : RT @Gladys82012839: Non passa ora senza che Grillo non emetta dei suoni disarticolati che i giornali definiscono frasi. Ogni giorno sempre… - 1N0MONACI : RT @Gladys82012839: Non passa ora senza che Grillo non emetta dei suoni disarticolati che i giornali definiscono frasi. Ogni giorno sempre… - nuccia20 : RT @Gladys82012839: Non passa ora senza che Grillo non emetta dei suoni disarticolati che i giornali definiscono frasi. Ogni giorno sempre… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) A più di un anno dalla plateale proposta didurante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla nascita del piccolo Leone,Ferragni sono pronti a ufficializzare con il più istituzionale dei “sì, lo voglio” una storia d’amore che prosegue a gonfie vele dall’ottobre 2016. Prima della gravidanza diFerragni, si pensava che le nozze annunciate sul palco del concerto all’Arena di Verona nel giorno del 30esimo compleanno dell’influencer dovessero essere celebrate di lì a pochi mesi. La nascita di Leone ha inevitabilmente cambiato i programmi delle nozze che, secondo indiscrezioni, dovrebbero essere celebrate in estate. Se in un primo momento si era indicata la data del 31 agosto, adesso si parla di sabato 1° settembre come giorno dell’evento, stando alle voci giunte a Vanity Fair da fonti vicine alla coppia. Gabriele ...