Enrico Papi ci riprova coi tormentoni | ‘Il mio obbiettivo è Sanremo’

Enrico Papi : ‘La tv va meritata non si può guadagnare per il cognome o una coincidenza’ : “La tv andrebbe meritata e non la si può guadagnare per un cognome, una parentela o per chissà quale assurda coincidenza. Ed io, checché se ne dica, me la sono sempre conquistata sul campo”: parole e moooseca di Enrico Papi, il presentatore di Guess my age, il quiz di TV8. Diventato famoso grazie al programma musicale Sarabanda a cavallo tra anni 90 e primi 2000, l’istrionico Papi rivendica fieramente il suo successo sul ...