Eni si rafforza in Norvegia Entro l' anno il piano a carbonio-zero

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostEnibile (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’offerta di servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile, dall’indagine emerge che oltre il 90% del campione offre finanziamenti agevolati per favorire l’approvvigionamento da fonti rinnovabili dei clienti imprese piccole, medie e grandi, e mutui ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con connessa ristrutturazione per l’efficienza energetica; ...

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostEnibile (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’offerta di servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile, dall’indagine emerge che oltre il 90% del campione offre finanziamenti agevolati per favorire l’approvvigionamento da fonti rinnovabili dei clienti imprese piccole, medie e grandi, e mutui ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con connessa ristrutturazione per l’efficienza energetica; ...

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostEnibile : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Si rafforza l’impegno delle Banche per lo sviluppo sostenibile, attraverso investimenti responsabili e che mirano a sostenere progetti a ridotto impatto ambientale. è quanto emerge dall’indagine realizzata dall’Abi ESG Benchmark 2017 su aspetti ambientali, sociali e sui processi di gestione con la collaborazione di Banche rappresentative del 76% del settore in termini di totale attivo. Nelle ...