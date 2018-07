Eni - Eni Norges e Point Resources si fondono in Vår Energi : Eni e HitecVision hanno annunciato un accordo di fusione tra Point Resources e Eni Norge , consociata di Eni, che darà vita una nuova società chiamata Vår Energi . La nuova entità, si legge in una ...

“Ecco come sta Niccolò Bettarini”. La (nuova) notizia appena diffusa. Gli aggiornamenti arrivano direttamente dai gEnitori del ragazzo : Domenica 1° luglio, all’alba, il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, è stato accoltellato all’uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano. Dopo l’agguato, avvenuto per cause ancora da accertare (gli agenti hanno anche parlato di fatalità), il ragazzo è stato subito portato all’ospedale Niguarda dove è tutt’ora ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha rischiato grosso: tutte quelle coltellate (che ...

Eni - Descalzi : entro fine 2018 obiettivi su neutralita' carbonica : Milano, 2 lug. , askanews, Il gruppo Eni annuncerà entro fine 2018 i propri obiettivi in termini di neutralità carbonica. E sarà 'un annuncio epocale'. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del ...

EugEnie di York : «Vi mostro i segni della mia scoliosi» : Eugenie di York, 28 anni, durante l’adolescenza ha attraversato una fase delicata. A 12 anni la principessa, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è stata operata per una difficile scoliosi. Intorno alla sua spina dorsale, a sostegno, le sono stati impiantati alcuni chiodi e due barre di ferro. E oggi Eugenie vive una vita normale. La lotta contro la patologia, però, non l’ha dimenticata e oggi è in prima linea al fianco ...

Gaia e Gaia - 17 anni - scomparse a Fermo I gEnitori : tornate a casa : «Aspettiamo notizie, se ci contattassero sarebbe grosso sollievo», hanno detto le famiglie. Le giovani originarie di Fidenza erano in vacanza in un camping con i genitori di una delle due. L’allontanamento volontario è per ora l’ipotesi privilegiata della Polizia

Abarth 124 rally sul podio : in SlovEnia Nucita-Vozzo terzi assoluti nel Rally Zelezniki : Terzo posto assoluto e vittoria in R-GT di Andrea Nucita (ITA) e Marco Vozzo (ITA)in Slovenia, nel Rally Zelezniki Sempre più competitiva a tutti i livelli l’Abarth 124 Rally che, lo scorso fine settimana, ha colto un ottimo terzo posto assoluto e il primato nella categoria R-GT nel Rally Zelezniki, valido per il Campionato Sloveno. Non si ferma dunque la serie dei successi nella categoria R-GT di questa vettura, che nello stesso weekend ...

Ascolti TV | DomEnica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

Mondiali 2018 Russia - la domEnica dei portieri : dal record negativo di de Gea ai miracoli di Subasic : ... ma che non è bastato ad evitare di aggiornare un record che resisteva dalla Coppa del Mondo 1966. de Gea infatti, in 4 partite, ha effettuato solamente una parata sul marocchino Boutaib, ...

Olio di palma sostEnibile - un obiettivo possibile : Una tavola rotonda internazionale sulla sostenibilità dell'Olio di palma, alla quale hanno preso parte i differenti attori della filiera, insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali e ong. Questo il quadro in cui il 25 e 26 giugno a Parigi si è tenuto l'incontro annuale organizzato dalla Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo), un'organizzazione no profit nata nel 2004 con l'obiettivo di promuovere un Olio di palma ...

Padova - palestra nega iscrizione a senegalese : 'Siamo piEni' - ma prende amico italiano : Io razzista? No, assolutamente no, ma.... Si è difeso così il gestore della palestra Just Fit accusato di selezionare i clienti in base al colore della pelle. Anche se, forse, dietro quel ma si nascondono ben altre verita': perché, come ha affermato lo stesso titolare: da quando sono aumentati i clienti di colore, sono aumentati anche i furti. La vicenda, accaduta a Monselice, centro del Padovano, è stata raccontata dal quotidiano Mattino di ...

È il ‘toy-boy’ di Barbara? “Ecco la prova schiacciante”. E lo conoscete bEnissimo. Barbara per sbaglio svela quel segreto piccantissimo. Boom! : Ma Barbara D’Urso sta con lui? Lui chi? Vi chiederete giustamente voi. Ma non possiamo svelarvi subito la sorpresa. Anche perché non sappiamo se sia solo una supposizione e se ci sia un fondo di verità. Di sicuro, quando la pulce si sarà insinuata nel vostro orecchio, non resterete indifferenti. Dunque, il lui in questione è un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Non un concorrente qualunque, ma il vincitore. Aspetta, aspetta, ...