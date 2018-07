Eni | Descalzi | Entro il 2018 obiettivi su neutralità carbonica

Eni - Descalzi : entro fine anno obiettivi di neutralità carbonica : "Inizia un ciclo nuovo e strategico dell'attività Eni che da compagnia petrolifera è passata ad essere società energetica e ora punta sull'economia circolare per arrivare alla neutralità carbonica. ...

Eni - Descalzi : entro fine 2018 obiettivi su neutralita' carbonica : Milano, 2 lug. , askanews, Il gruppo Eni annuncerà entro fine 2018 i propri obiettivi in termini di neutralità carbonica. E sarà 'un annuncio epocale'. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del ...

Eni : Descalzi - in Basilicata priorità salute e ambiente - investiamo 30 mln l'anno : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "In Basilicata e in Val d'agri per l'Eni è prioritaria la salute della popolazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. investiamo mediamente 30 milioni di euro l'anno e 5 mln l'anno per il monitoraggio ambientale". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalz

Eni - Descalzi : crediamo in Saipem - non è il momento di vendere : Teleborsa, - "Non è assolutamente il momento di vendere" Saipem. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato della controllante Eni, Claudio Descalzi , in occasione dell'assemblea degli azionisti, ...

Eni : Descalzi - a fine piano 11 mln clienti gas & luce - fatturato a 7 - 8 mld : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – L’Eni nel settore Eni gas & luce “punta a 11 milioni di clienti” dagli attuali 8 milioni e su “un fatturato a fine piano 2018-21 di 7,8 miliardi di euro e su un ebit a l 2021 che dovrebbe essere a 450 milioni di euro”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alla domanda degli azionisti durante l’Assemblea. L'articolo Eni: Descalzi, a fine piano 11 ...

Eni : Descalzi - ripresi contatti diplomatici - spero in futura ripresa attività Cipro : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Speriamo che visto che sono ripresi i contatti diplomatici e i colloqui, si possa trovare una soluzione per riprendere le attività a Cipro”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alle domande degli azionisti nel corso dell’Assemblea, in merito alla vicenda della nave per le ricerche petrolifere di Saipem che era stata bloccata dalla marina militare turca prima di ...

Eni : Descalzi - in Val d’Agri recuperate 338 tonnellate su 400 da sversamento : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “In Val d’Agri sono state recuperate 338 tonnellate delle 400 tonnellate” legate allo sversamento di petrolio in Val d’Agri, in Basilicata. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi in merito alla vicenda del Centro olio Val d’Agri di Viggiano, in provincia di Potenza, e rispondendo alle domande degli azionisti. “La perdita – rileva ancora- è stata ...

Eni : Descalzi - su rinnovabili con nuovo piano impegno superiore a competitor : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Con il nuovo piano l’impegno di Eni sulle rinnovabili ha un impegno di crescita organica superiore ai competitor”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo agli azionisti nel corso dell’Assemblea. Attualmente, rileva l’ad del gruppo petrolifero italiano, “i megawatt in Italia sono per l’86% fotovoltaici e per il 14% eolici. Il 20% del budget di ...

Eni : Descalzi - in 2018-21 spesa in Italia sale a 22 mld : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – L’Italia è il Paese in cui l’Eni investe di più. “Nel 2018-21 la spesa in Italia sarà pari a 22 miliardi di euro, due miliardi in più rispetto ai 20 mld spesi nel periodo 2014-17”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea, è l’ad di Eni, Claudio Descalzi. La spesa, rileva, “comprende gli investimenti (7-8 mld) ma anche le bonifiche, le manutenzioni ma ...