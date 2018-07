Emergenza cinghiali in Basilicata | Coldiretti | grande disagio per gli agricoltori

Emergenza cinghiali - Coldiretti alza l'asticella : 'Bene le gabbie - ma non bastano' : ... rimane da comprendere quale sia la strada da seguire per garantire una convinvenza accettabile tra gli ungulati ed il mondo dei produttori. Secondo Coldiretti Lazio infatti 'i danni non vengono ...

Basilicata - Emergenza cinghiali : abbattimenti tutto l’anno : emergenza cinghiali in Basilicata: la Regione ha reso possibili gli abbattimenti, tra calendario venatorio e attività di sele-controllo, per tutto l’anno e non solo nel periodo autorizzato della caccia. Sono 123mila i capi di cinghiale stimati al 31 dicembre 2015, rispetto ad una soglia sostenibile di 23.000 presenze. Sono stati circa 300 gli incidenti stradali nell’ultimo biennio causati dagli ungulati, con danni per circa 300mila ...

Abruzzo - Emergenza cinghiali : si lavora a una task force regionale : emergenza cinghiali in Abruzzo, l’assessore Dino Pepe ha spiegato le politiche regionali sul tema: “C’è una vera e propria emergenza cinghiali che stiamo cercando di fronteggiare per cercare di limitare i danni ma anche per combattere il fenomeno. Stiamo puntando a una task force per tenere sotto controllo il proliferare di questi animali anche nelle aree protette della regione. Nelle settimane scorse, abbiamo tenuto un vertice ...

Interrogazione Wanda Ferro - FdI - su Emergenza cinghiali : L'emergenza legata alla diffusione incontrollata dei cinghiali sul territorio è al centro di una Interrogazione che il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro ha presentato al presidente del ...

Emergenza cinghiali - la Regione attiva Task Force per arginare fenomeno : L'Aquila - Una Task Force per tenere sotto controllo il proliferare dei cinghiali anche nelle aree protette della Regione. L'assessore ai Parchi e alle riserve, Lorenzo Berardinetti e l'assessore all'agricoltura, Dino Pepe, hanno incontrato i vertici dei parchi nazionali e regionali d'Abruzzo e delle riserve per fare il punto sulla presenza massiccia di questi ungulati nel territorio regionale. I cinghiali, infatti, sono ...

Incontri ravvicinati con i cinghiali : a Isernia è di nuovo Emergenza : Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini in centro e nell'immediata periferia del capoluogo pentro , guarda il video, Isernia. Continuano a Isernia gli 'Incontri ravvicinati' con i cinghiali. ...