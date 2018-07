Ema - la Corte Ue respinge il ricorso di Milano per sospendere il trasferimento : La Corte di Giustizia della Ue ha respinto la richiesta del Comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell'Ema, l'agenzia europea del Farmaco, da Londra ad Amsterdam perché manca il presupposto ...

Ema : Grimoldi (Lega) - da Corte Giustizia Ue bocciatura assurda : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – “E’ assurdo che la Corte di Giustizia della Ue respinga solo ‘per difetto del solo presupposto dell’urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione’, la richiesta del Comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell’Agenzia europea per il farmaco ad Amsterdam”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda, ...

Sede Ema - Corte Ue : no sospensiva comune : 15.43 La Corte di Giustizia della Ue "ha respinto, per difetto del solo presupposto dell'urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione", la richiesta del comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell'Agenzia europea per i farmaci (Ema) ad Amsterdam. Lo rende noto la Corte.

Ema - no Corte Ue a sospensiva sul trasferimento ad Amsterdam : Roma, 2 lug. , askanews, Il vicepresidente della Corte di Giustizia europea, Antonio Tizzano, ha respinto, per difetto del solo presupposto del carattere di urgenza e senza nulla anticipare sul merito ...

Ema - la Corte di giustizia Ue respinge la richiesta di sospensiva del Comune di Milano : Secondo i giudici manca il presupposto dell'urgenza ma la richiesta di sospensiva è solo una parte 'secondaria' della causa principale

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : estrEma destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

La bastonata durissima della Corte SuprEma ai sindacati e ai Dem : Tecnicamente, ad essere battuti sono stati i sindacati del settore pubblico, ma nella politica americana questi sindacati sono sostanzialmente il braccio militante del partito DEM, nel senso che ...

Usa - Kennedy lascia la Corte SuprEma. Trump può spingerla ancora più a destra : nel mirino aborto - diritti gay e ambiente : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

Lascia Anthony Kennedy - ago della bilancia della Corte SuprEma americana : NEW YORK - È stato definito come l'ago della bilancia della Corte Suprema. E a 81 anni Anthony Kennedy, figura cruciale negli equilibri tra gli alti magistrati americani, ha deciso...

Usa - Corte suprEma : due i giudici in pole : 4.55 Scatta il 'totonomine' per occupare lo scranno della Corte suprema Usa che a fine luglio, dopo 30 anni, sarà lasciato libero da Anthony Kennedy. I due i giudici in pole position sono il 'superfalco' Thomas Hardiman,52 anni che definì la storica sentenza che legalizzò l'aborto negli Usa "il peggior abominio Costituzionale della storia", e il conservatore Brett Kavanaugh, 53 anni,ex assistente del giudice Kennedy e legale di Kenneth Starr ...

Corte SuprEma Usa - si dimette il giudice Kennedy/ Lascia il conservatore moderato : la svolta di Trump : Corte Suprema Usa, si dimette il giudice Kennedy: il conservatore moderato Lascia all'età di 81 anni, il presidente Donald Trump prepara la svolta, "via alla corsa per sostituirlo"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Si dimetterà un giudice della Corte SuprEma : Anthony M. Kennedy, che ha 81 anni ed era stato nominato da Reagan: ora Trump ha l'occasione di portare a cinque i giudici conservatori The post Si dimetterà un giudice della Corte Suprema appeared first on Il Post.