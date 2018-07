Elezioni Messico | vince Obrador | sarà il primo presidente di sinistra

Messico Elezioni Presidenziali : 3400 cariche da rinnovare/ Favorito populista ‘Amlo’ Obrador : “giorno storico” : Elezioni Presidenziali in Messico , oggi al voto: Favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador , sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Messico : al via le Elezioni più sanguinose - 133 morti. Urne aperte : Il paese è la quindicesima economia del pianeta, ma i poveri sono il 45%. Il Pil vale 1020 miliardi di euro.

Elezioni presidenziali in Messico/ Oggi al voto : favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione : Elezioni presidenziali in Messico, Oggi al voto: favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:10:00 GMT)