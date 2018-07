Ecuador | ex presidente Correa accusato di sequestro di persona

Grillo vede l’ex presidente socialista dell’Ecuador Rafael Correa. Lo aveva elogiato per le battaglie contro la Troika e l'Fmi : Il salottino che si vede nella foto pubblicata su Instagram è quello dell'hotel dove Beppe Grillo alloggia a Roma. Il fondatore M5s è in compagnia dell'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa che lo ha intervistato per un documentario sul nuovo modo di fare politica. Che il garante grillino avesse subito il fascino dell'allora presidente del paese del centro America è cosa nota, ma che oggi – a poche ore dalla ...