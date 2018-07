«Ecco l'Italia che vince». Fa discutere la foto delle azzurre della 4x400 d'oro. Sui social è boom : La foto della staffetta italiana femminile diventa virale. Quattro ragazze italiane, con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle, sorridenti ed esultanti. L'immagine di Benedicta...

Ivrea è patrimonio mondiale Unesco - è 54esimo sito italiano. Rinvio per le Colline del ProsEcco : «Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è co...

Italiano Rally - CEccoli vince il 46 Rally di San Marino : Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo, a bordo della loro Skoda Fabia R5, hanno vinto il 46 Rally di San Marino. Seconda posizione per la coppia Campedelli-Canton su Ford Fiesta R5 - unico reduce tra i pretendenti al CIR - mentre in terza posizione troviamo l'altra Skoda Fabia R4 di Pietarinen-Raitanen su Peugeot 208 T16 R5.Sovvertiti i pronostici. Ci si aspettava una grande lotta tra i pretendenti del Campionato Italiano Rally, invece la tappa ...

Il nodo dei centri : saranno solo in Italia? Ecco perché a Bruxelles hanno perso tutti : Nuovi centri di identificazione nei Paesi europei: sì ai fondi, ma la realizzazione è su base volontaria. Berlino, patti con Grecia e Spagna. Non con Roma

SALVINI : “MIGRANTI - DA EUROPA MI ASPETTO FATTI”/ “Italia chiusa alle Ong” : Ecco i porti implicati : Caos migranti, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:52:00 GMT)

“Premio Qualità Italia 2018” : concluse le degustazioni - Ecco i vincitori : Si sono concluse a Città Sant’Angelo Sabato 23 Giugno 2018 le degustazioni dei vini partecipanti al Concorso Enologico Nazionale per assegnare l’ambito Premio Qualità Italia 2018, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”. Sono stati assegnati 16 primi Premi Nazionali per altrettante categorie, 63 Menzioni e 60 Speciali Attestati Regionali. Conquistano il Premio Qualità Italia 2018, 2 vini dell’Emilia Romagna, 2 ...

Slow Food Italia : Ecco il programma del IX Congresso nazionale : Dalla mattina di venerdì 6 luglio al pomeriggio di domenica 8 Montecatini Terme sarà la “Capitale” di Slow Food Italia. La città termale nel cuore della Valdinievole ospiterà i lavori del IX Congresso nazionale dell’associazione della Chiocciola e numerosi eventi collaterali per gli oltre mille partecipanti, fra delegati, osservatori e ospiti, e aperti a tutta la cittadinanza. L’anteprima Venerdì e sabato dalle 8 alle 13 in via Mazzini c’è il ...

Migranti - sEcco "no" dell'Italia alla proposta di Macron : Migranti e gestione dei fenomeni migratori. La Francia aveva pensato di risolverla così: 'hotspot di nuova generazione' sul modello di quelli istituiti in Grecia, ma l' Italia ha detto 'no'. La ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : Ecco le semifinali femminili - l’Italia chiude con una sconfitta la fase a gironi. I risultati di giovedì 28 luglio : Ultima giornata di gare per quanto riguarda la fase a gironi del torneo femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso nella città catalana di Tarragona, dove l’Italia di Neven Hrupec ha chiuso il gruppo A con una sconfitta, per 31-28 contro il Portogallo. Nell’altra gara, la Slovenia ha sconfitto 29-24 la Grecia, conquistando la qualificazione alle semifinali, alle spalle della Spagna, capolista del raggruppamento, oggi a ...

Conte incontra Trump. Ecco assonanze e divergenze tra Italia e Usa : ... soprattutto per come sono oggi interpretati dal presidente Trump, : l'export Italiano è la spina dorsale della nostra economia, che dunque sarebbe fortemente danneggiata da un'estesa guerra dei dazi.

“Eroi!”. L’applauso degli italiani per questi bagnini : Ecco cosa hanno fatto. E succede tutto in una spiaggia italiana : I veri eroi dell’estate sono loro, i bagnini che ogni giorno rischiano anche la vita per salvare turisti e non dalle situazioni di pericolo. E loro, Cesare e Lorenzo (i ragazzi nella foto, ma ce ne sono altri quattro, al pronto soccorso per l’acqua ingerita durante il salvataggio), si sono comportati proprio da eroi perché, riporta Il Resto del Carlino, hanno messo in salvo due bambine di 7 e 8 anni che rischiavano di morire ...

Ecco perché la bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane non sta in piedi - stop condivisione : Impossibile non commentare l'ultima bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane. In queste ore un post Facebook della pagina satirica PiùEuropa ShitPosting ha avuto un numero talmente elevato di condivisioni e interazioni da rendere necessaria una precisazione categorica, anche se per molti pure scontata. Ma si sa, sul social network, anche le ovvietà (se alimentate da beceri pregiudizi) alimentano tormentoni e catene senza senso. Qual è ...

Vecchia burocrazia e nuovi vincoli Ecco i 6 motivi per cui l'Italia non cresce : La stretta sull’utilizzo dei contratti a termine e le sanzioni per le imprese che delocalizzano: sono queste le due misure contenute nella bozza del «decreto dignità» che più indispettiscono le imprese. Soprattutto quelle di più grandi dimensioni. Le aziende sono toccate in realtà anche da altri provvedimenti che il governo ha allo studio. Qui i principali. Ci sono poi temi su cui finora il governo non si è espresso, su cui le imprese tengono ...