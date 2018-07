Ecco i bigliettini da visita più pazzi del mondo

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il bigliettino dapiù temuto neldei Fantozzi è quello del "Dottor Matteo Maria Barambani" che, sotto il nome, ha una sfilza di qualifiche temutissime dai sottoposti: "Direttore Naturale, Gran Mascalzon., Lup. Man., Pezz. di Merd., Gran Figl di Putt.". Nell'era hi-tech il bigliettino dacontinua a fare la porca figura. Un semplice soldatino di carta alternativo all'esercito più sofisticato dei"ologrammati". Sapore vintage vs odori digitalizzati. Ma chi l'ha detto che un mix non sia possibile? Da una documentata inchiesta di businessinsider.com scopriamo infatti come "i biglietti dadel futuro" siano già (quasi) una realtà. Lo stampatore inglese Instantprint, ad esempio, ha diffuso un video in cui si ipotizza una brillante nuova vita per i biglietti da. In che modo? Tutto merito della carta digitale e moderne opzioni a base di "sensori ultra ...