È urgente istituire la commissione Antimafia | Fico impedisca ritardi

(Di lunedì 2 luglio 2018) La lotta alla mafia soffre di una pericolosa contraddizione. I segnali che la colonizzazione mafiosa del territorio nazionale si estende sempre più, si moltiplicano. Non passa giorno che un'inchiesta della magistratura o dei giornali non confermi la profondità dell'infiltrazione criminale nell'economia e nella società centro-settentrionale.Ormai dal Piemonte alla Liguria, dalla Lombardia alla Romagna, non c'è zona d'Italia che ne sia immune. A Ostia il fenomeno, addirittura, deborda. E l'inchiesta su Borsellino fa pensare che la mafia sia inarrestabile, tanto da pilotare persino il funzionamento della giustizia.Eppure, a una settimana dal suo insediamento, nessuno si preoccupa di uno dei principali strumenti per combatterla. Dellaparlamentare, e dunque delle linee guida del lavoro contro la mafia nei prossimi 5 anni, nessuno parla. E in ...