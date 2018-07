E se la molestatrice è una femminista i colleghi si coalizzano per difenderla

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) C'è una persona potente accusata di molestie sessuali ai danni di una persona più debole, negli Stati Uniti. E c'è il suo ambiente di lavoro che si stringe senza esitazioni a sua difesa. Inconsueto, nell'epoca del caso Weinstein e del #metoo. Un po' meno strano se si pensa che l'accusato è una accusata., per di più.Difficile non farsi visitare dal demone del dubbio dopo avere conosciuto la vicenda che interessa Avital Ronell, scrittrice sessantaseienne di origine israeliana (ma nata a Praga) , professoressa di germanistica e letteratura comparata alla New York University. Una donna magra e occhialuta, dalla carriera accademica bizzarra e controcorrente. La donna, che peraltro ha realizzato una ricerca come "Trauma and Violence project" , è accusata da uno studente la cui identità non è rivelata, sulla trentina, che sostiene di essere stato molestato sessualmente da lei. Sulla ...