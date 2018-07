E poi ci dicono che siamo razzisti

Colline di Hebron - ti dicono ‘esistere è resistere’. Ma poi capisci che è solo una frase a effetto : [English version] Non ricordo precisamente il nome del luogo. Anche perché non è che fosse un città o comunque un centro abitato: solo uno spiazzo con delle tende, ai margini della strada, alcuni muri tirati su con il cemento e capre, galline, cani, un forno per il pane, secchi e bidoni e stracci e polvere e il bucato steso ad asciugare. E questa ragazza, in mezzo, che invece ricordo bene: una ragazza che si era appena laureata. In ...