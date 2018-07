notizie.tiscali

: E-fattura in mini-ritardo? Niente multa. Chiarimenti Ag.Entrate dopo decreto di proroga per i benzinai #ANSA - ansa_economia : E-fattura in mini-ritardo? Niente multa. Chiarimenti Ag.Entrate dopo decreto di proroga per i benzinai #ANSA - LavoroFisco : Di Maio: slitta la fattura elettronica. Stretta (mini) sui contratti a termine - smithwinstons : Di Maio: slitta la fattura elettronica. Stretta (mini) sui contratti a termine -

(Di lunedì 2 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 2 LUG - Per la prima fase di applicazione dellazione elettronica non ci saranno sanzioni nel caso di invio con unmo diche non pregiudichi la corretta liquidazione ...