E con Salvini Bella Ciao diventa Massa Ciao

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Europa dei Popoli - Lega dei Popoli. Sono le parole chiave del progetto di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo del leader del Carroccio, annunciato dal palco di Pontida, è quello di far nascere un rassemblement sovranista che punti a cambiare...

L'atleta di origini cubane, che insieme a Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso ha vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo, racconta la sua vita tra Cuba e l'Italia

virale la foto della squadra vincitrice nella staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo: Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, Ayomide Folorunso

A Siena primo Palio «leghista» Pienone di politici tra i vip con Salvini - Meloni e Carfagna : Presenti anche Gasparri, Centinaio, Carfagna, Meloni, Bernini. Stamani ci è disputata la così detta «provaccia» che anticipa la gara vera e propria delle 19.30

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Salvini - Caporale : “Fa paura quello che scrive nei suoi tweet. Pontida? Meridionali considerati come Ascari” : “Salvini? Sa bene che il mercato della paura è floridissimo e quindi lo alimenta in ogni modo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) da Antonello Caporale, giornalista de Il Fatto Quotidiano e autore del libro “Matteo Salvini. Il ministro della paura”, edito da Paper First. Caporale analizza il linguaggio utilizzato dal leader della Lega e sottolinea: “La parola più utilizzata da Salvini, in riferimento a ogni ...

'La minaccia a Bruxelles di un Salvini senza paura', insieme alla politica dei dazi di Donald Trump, rischia di far diventare l'Ue 'una repubblica di Weimar dei nostri tempi'.

Matteo Salvini si complimenta con le azzurre della staffetta : “Bravissime - il problema sono i clandestini” : Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è complimentato con le quattro ragazze della staffetta 4x400 che hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo: una squadra composta da quattro ragazze italiane e tutte di colore. "Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle - scrive Salvini -. Il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini, non chi contribuisce a far crescere il Paese".Continua a ...

