E c ho Hotel | vacanza relax all’albergo sostenibile

Jesolo - il record di una turista tedesca : da 40 anni in vacanza in città - cento volte nello stesso Hotel : Jesolo, il record di una turista tedesca: da 40 anni in vacanza in città, cento volte nello stesso hotel Gerlinde Schreiner è stata premiata dal sindaco e dalla direzione della struttura alberghiera per la sua fedeltà Continua a leggere L'articolo Jesolo, il record di una turista tedesca: da 40 anni in vacanza in città, cento volte nello stesso hotel proviene da NewsGo.

Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi nello stesso Hotel - per una vacanza detox : Soggiornano nello stesso lussuoso albergo, a Merano. Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi sono ospiti dell’hotel Palace di Henri Chenot, il «mago delle diete» per vip, come scrive il quotidiano Alto Adige. Entrambi hanno scelto la struttura, che ha una storia ultracentenaria, per un periodo di riposo e di cure. Perché il Palace ha due caratteristiche che lo rendono la meta ideale per star e politici: non solo un programma per rimettere ...

