Due ragazzi inghiottiti dalla corrente del fiume Po

Parma - Due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno : Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno Continua a leggere L'articolo Parma, due ragazzi scomparsi nelle acque del Po durante un bagno proviene da NewsGo.

Sissa Trecasali. Due ragazzi morti nelle acque del fiume Po : Due ragazzi di origine straniera sono scomparsi domenica pomeriggio nelle acque del fiume Po. E’ successo nella zona di Coltaro,

Due ragazzi scomparsi in bagno nel Po : ANSA, - PARMA, 1 LUG - Due ragazzi, secondo le prime informazioni di origine straniera, sono scomparsi nel tardo pomeriggio nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di ...

“Morti accanto al lui”. Il gesto disperato di Due ragazzi per aiutare il papà : Una dinamica terribile, una tragedia che non ha lasciato scampo a nessun componente della famiglia e che ha visto perdere la vita uno dopo l’altro tutti i presenti, intrappolati in un edificio che si è trasformato nel giro di pochi minuti in una prigione mortale. Il padre si trovava all’interno di una cantina quando all’improvviso si è ritrovato a fare i conti con un rogo divampato in maniera tanto rapida quanto ...

Bergamo - Due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il post della mamma diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...

Strage di bambini a Shanghai/ Video - attacco in Cina : un uomo uccide Due ragazzini davanti scuola elementare : Un uomo armato di coltello ha ucciso due bambini all'ingresso di una scuola elementare a Shanghai in Cina, era arrabbiato contro la società. E' stato neutralizzato dai genitori(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Muore a 50 anni in moto - travolto dal camion : Due ragazzi si fanno selfie davanti al cadavere : Stefano Pasqui è stato travolto da un camion mentre tornava dal suo supermercato in provincia di Arezzo. Due giovani si sono scattati delle foto davanti al corpo, la rabbia del medico. "Vergognatevi" gli ha gridato. E loro si sono dileguati. Un episodio molto simile qualche settimana fa a Piacenza.Continua a leggere

Sardegna - auto si ribalta a Sanluri : morti Due ragazzi - ferito un terzo giovane : Due giovani, il 24enne Alberto Piseddu e la 34enne Naika Satta, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina presto lungo la strada che porta da Sanluri alla borgata di Sanluri Stato. La loro Fiat 500 è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo c'era anche un ragazzo di trenta anni, che è stato portato in ospedale.Continua a leggere

Roma. Due ragazzi su tre tra i 13 e i 17 anni giocano d’azzardo : Nella Capitale due giovani su tre tra i 13 e i 17 anni giocano d’azzardo almeno una volta l’anno. Ciò

Biellese : ritrovati i Due ragazzi sul Monte Bo : Stanno bene e sono insieme ai soccorrittori, i due ragazzi , residenti nel milanese, che da ieri sera, lunedì, erano dispersi sul Monte Bo nel Biellese. La conferma è arrivata, nella mattinata di oggi ...

Rito abbreviato per i Due ragazzi accusati della morte di Angelo Partenza : Hanno chiesto il Rito abbreviato i due ragazzi di Modica accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Angelo Partenza

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia Due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia Due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Babygang ancora in azione : Due ragazzi pestati a sangue in Villa Comunale : Castellammare. Baby gang in Villa Comunale, due ragazzi pestati a sangue finiscono in ospedale. Nella tarda serata di sabato due adolescenti, originari della costiera sorrentina, sono stati ...