Dopo i migranti i conti pubblici | Di Maio all' Ue | Pronti a tenerli fino alle 4 di

Migranti - Giuseppe Conte Dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Cento migranti dispersi Dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Pearl Jam - attacchi Dopo il messaggio pro migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

La Libia : 100 migranti dispersi Dopo un naufragio. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha confermato che «circa 100» migranti sono «dati per dispersi» nel naufragio di un «gommone» avvenuto «ad est di Tripoli». Il portavoce, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato inoltre che c’è stato «il salvataggio di 14 migranti illegali». Ghasem ha avvertito che si tratta di «informaz...

Come è umana l'Ue. Dopo 13 ore di negoziato un accordo a 28 sui migranti. Conte : "L'Italia non è più sola" : Tredici ore di negoziato, fino a notte fonda. Ore di volti tirati e sorrisi, minacce di veto e pacche sulle spalle. A un certo punto nelle prime ore della sera un'asse italo-francese apre uno spiraglio, su cui si continua a lavorare a luglio. Poi l'annuncio affidato a Donald Tusk, di un accordo a 28 sul dossier migranti. A parole è cambiata qualche espressione lessicale nella bozza di conclusioni del vertice, nei fatti è tutto da ...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong Dopo il caso Lifeline : Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta chiude i porti alle navi ong dopo il caso Lifeline proviene da NewsGo.

Migranti - Conte blocca le conclusioni del vertice : «Voteremo solo Dopo discussione su immigrazione» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Migranti - Malta chiude i porti alle navi ong Dopo il caso Lifeline : Malta chiuderà i suoi porti alle navi delle ong. Lo dice il governo de La Valletta precisando che, dopo gli "eventi" legati al caso Lifeline, "deve accertarsi che le operazioni" delle organizzazioni ...

Migranti - Parigi : Dopo giorni di attesa la Lifeline potrebbe approdare a Malta : La nave dell'ong Lifeline, bloccata da giorni in mare con oltre 230 Migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. Lo ha detto il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux affermando che "sembra ...

Nave con 108 migranti attracca a Pozzallo Dopo l'autorizzazione del Viminale : Si è conclusa questa notte l'odissea dei 108 migranti a bordo della Nave danese, ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. Buone le condizioni di salute dei profughi -

Migranti - Alexander Maersk a Pozzallo/ La nave ha attraccato Dopo la mezzanotte : finita l’odissea : Migranti, la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Migranti - finisce l’odissea della nave Alexander Maersk : Dopo giorni attracca a Pozzallo : È attraccata poco dopo la mezzanotte nel porto di Pozzallo la nave danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Il sindaco Roberto Ammatuna: “finisce l'incubo per i Migranti a bordo dell'imbarcazione”.Continua a leggere