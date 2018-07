Dopo 30 anni | ritrova l’infermiera che la aiutò quando era malata di cancro

Dopo 40 anni Enrico Montesano torna con Rugantino - maschera romana per eccellenza : Lo sbruffone e spavaldo Rugantino che per amore finisce sul patibolo nella Roma dell'Ottocento torna Dopo 40 anni, ancora al Teatro Sistina, sempre con Enrico Montesano protagonista. "Eduardo De Filippo ha continuato a fare Filumena Marturano per tutta la vita, Ferruccio Soleri è stato Arlecchino fino a 80 anni..."Continua a leggere

Dopo i 105 anni di età il rischio di mortalità non aumenta : Ma rimane costante, secondo un nuovo studio della Sapienza di Roma sui semi-supercentenari italiani The post Dopo i 105 anni di età il rischio di mortalità non aumenta appeared first on Il Post.

Golf; Molinari conquista il Pga tour - un italiano Dopo 70 anni : Penna era un napoletano cresciuto a New York, mentre Francesco Molinari è un ragazzo torinese che ha saputo farsi strada nel mondo del golf un passo dopo l'altro, un successo dopo l'altro. Quest'anno ...

Dopo i 105 anni meno rischio di morire/ Cos'è la sopravvivenza selettiva? "Scoperta cruciale per la longevità" : Dopo i 105 anni meno rischio di morire, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:23:00 GMT)

F1 – Il ‘cattivo’ compleanno di Ricciardo - Daniel ed il suo ritiro al Red Bull Ring : “Dopo 29 anni non ho capito niente di questo sport” : Daniel Ricciardo commenta la sua gara disastrosa sul circuito del Red Bull Ring, il pilota australiano si è ritirato prima della fine del Gp d’Olanda Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp ...

Ritiro Hamilton/ Video F1 : disastro Mercedes - Dopo Bottas va ko anche il pilota britannico (GP Austria 2018) : Ritiro Hamilton nel GP Austria 2018, Video F1. disastro Mercedes: dopo Bottas va ko anche il pilota britannico. Problemi di potenza per la scuderia di Brackley. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving - Steven LoBue torna a vincere a Bilbao Dopo tre anni : sesto posto per De Rose : Protagonista di questa tappa spagnola è stato il trentatreenne americano Steven LoBue, che ha conquistato il gradino più alto del podio. sesto De Rose C’era qualcosa di familiare nell’aria sabato 30 giugno a Bilbao, quando i Cliff diver più coraggiosi del mondo si sono lanciati in caduta libera sotto la pioggia da 27 metri nelle acque del fiume Nervion di fronte al Guggenheim Museum. dopo tre anni di assenza, la Red Bull Cliff Diving World ...

Charlene : sette anni Dopo - l’ex «principessa triste» è tornata a sorridere : Le lacrime in mondovisione, che arrivarono a sorpresa, quel primo luglio di sette anni fa, quando tutto sembrava sotto controllo, furono il primo segno, della sua partecipazione a quella vita mai sognata o immaginata, che Charlene di Monaco decise di accettare, quando in Armani Privé, con velo e diadema, prestato dalla cognata Carolina, convolò a giuste nozze, nella sala dei principi, del palazzo sulla Rocca. Nata libera, cresciuta a piedi nudi ...

Alberto Fortis al Mattino : 'Quarant'anni Dopo ricomincio dal mio inizio' : Ci crede molto, Alberto Fortis, in questo suo '4Fortys', gioco di parole per celebrare i 40 anni dall'uscita del suo lp d'esordio, che portava il suo nome per titolo e che in realtà uscì trentanove ...

Milano - ragazzo di 19 anni accoltellato Dopo la discoteca : è in gravi condizioni : Forse è stata una lite all'uscita dalla discoteca a provocare l'accoltellamento di un ragazzo di 18 anni. Il gioane è stato ferito a coltellate stamani in...

Deputati USA per la prima volta in Russia Dopo diversi anni - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...