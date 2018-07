Doping | Guido Porcellini squalificato per 30 anni Pesante squalifica inflitta dal Tna

oasport

(Di lunedì 2 luglio 2018) Come riporta gazzetta.it, il Tribunale Nazionale Antiha inflitto unadi 30al nutrizionista, nell’ambito dell’inchiesta “” per la quale la Procura sportiva Nado Italia ha richiesto anche ottodinei confronti dell’ex nuotatore Filippo Magnini, sette al fisioterapista Emanuele Farnetani e quattro all’altro velocista in vasca Michele Santucci., vista la sentenza (che verrà appellata), non potrebbe esercitare la propria funzione negli ambienti sportivi per tutto il periodo della sanzione ricevuta. In un comunicato Nado Italia ha reso noto che: “La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Anti, nel procedimento disciplinare a carico di(soggetto non tesserato), visti gli artt. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 8.1, 4.3.2 delle NSA, gli infligge l’inibizione di 30, a decorrere ...