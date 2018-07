Domanipress vola a Taormina per la settimana “TaoModa Week 2018”

domanipress

(Di lunedì 2 luglio 2018) Anche quest’anno la redazione diper la“TaoModa2018″ la kermesse con eco internazionale che alla moda coniuga design, turismo, cultura e sana nutrizione. Serata culminante sabato 21 luglio al Teatro Antico con il tradizionale Gala per la consegna dei prestigiosi e ambiti Tao Awards, assegnati a personaggi del mondo della moda, del design, della televisione, della cultura, dello spettacolo, della scienza, della musica. Davvero un grande piacere per noi poter essere per il secondo anno testimoni di un evento così importante per gli operatori economici del settore della moda dell’arte e dello spettacolo – dichiara Simone Intermite direttore editoriale di. Queste manifestazioni sono motori importanti per l’arte e la cultura italiana che accostano le bellezze turistiche dial mondo della ...