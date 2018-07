Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye | la muscle car da quasi 800 CV

gqitalia

: RT @RideOrDie_1998: Con un Dodge Challenger del 70 me conformo ???? - alipequelulu : RT @RideOrDie_1998: Con un Dodge Challenger del 70 me conformo ???? - RideOrDie_1998 : Con un Dodge Challenger del 70 me conformo ???? - Andreacocco87 : RT @ClubAlfaIt: Dodge Challenger 2019: svelati i prezzi ufficiali delle 8 varianti -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il m.y. 2019 dellasi arricchisce di un inedito modello, dalle prestazioni realmente eccezionali. Si tratta dellaSRT, lada () ottocento cavalli. Il suo V8 da 6,2 litri, dotato di compressore volumetrico, raggiunge, infatti, su questa variante estrema, la potenza record di 797 CV, con un tempo di percorrenza, sui 400 metri, pari a soli 10,8 secondi per la variante Widebody. La, infatti, è disponibile sia con carrozzeria standard che in versione – per l’appunto – Widebody, che prevede un assetto modificato, ammortizzatori a controllo elettronico, splitter e ala maggiorati e l’adozione di pneumatici 305/35, montati su cerchi con canale da 11 pollici. Spaventosa è anche la velocità massima: 325 Km/h, nonostante un Cx, di certo non paragonabile a quello delle più rinomate supercar. Da rilevare, ...