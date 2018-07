Dl dignità | tetto di 24 mesi per contratti a termine | “Licenziamo Jobs act” Misure

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ipotranno durare massimo 12. Poi, per essere rinnovati, bisognerà indicare una causale specifica: cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato. E anche in quel caso si potranno prorogare di massimo altri 12. È quello che prevede, secondo fonti del governo, l’ultima bozza del decreto. “È guerra al precariato, licenziamo ilact“, dicono fonti dell’esecutivo. A Palazzo Chigi, dunque, non hanno fatto breccia le critiche di Confidustria, che con il presidente Vincenzo Boccia aveva definito la scelta di aumentare il costo deicome “un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali“. Le causali, invece, sono confermate. Come confermato è il costo contributivo in più (lo ...