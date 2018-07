Dl dignità | c' è via libera del Cdm Di Maio | ' Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede

Consiglio dei ministri : via libera al decreto dignità : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Dignità. E' quanto si apprende da fonti del governo. Tra i provvedimenti presenti ci sarebbe un giro di vite per i contratti a termine, che non ...

Decreto dignità - via libera del CdM : 22.59 Sì del Consiglio dei ministri al Decreto Dignità.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche al Decreto che consente l'invio di 12 nuove ...

Decreto dignità (e i suoi fratelli) : tutto rinviato - mancano le coperture : Gli annunci, si sa, sono sempre un'arma a doppio taglio: da un lato assicurano grande attenzione mediatica nell'immediato, dall'altro possono avere un effetto boomerang se, dopo aver alimentato grosse aspettative, vengono disattesi o...

Foodora : con il decreto «dignità» via dall’Italia. Di Maio : no ai ricatti : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha chiarito di non voler demonizzare le attività legate alla gig economy ma ha anche ricordato che i riders sono «il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato». Foodora Italia: ascolteremo Di Maio ...

