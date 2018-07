Disoccupazione in calo a maggio - ai minimi dal 2012 : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Migliora il mercato del lavoro a maggio. A delineare il quadro è l’Istat che ha diffuso i dati provvisori di occupati e disoccupati. La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio 2018 registra un forte calo (-2,9%, pari a -84 mila). La diminuzione della Disoccupazione riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di Disoccupazione si attesta al 10,7%, in calo di 0,3 punti ...

Zona Euro - in lieve calo il tasso di Disoccupazione : Migliora la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di maggio . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,4% rispetto all'8,5% ...

Giappone - Disoccupazione in calo a maggio e migliore delle attese : In diminuzione la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a maggio il tasso di disoccupazione è calato al 2,2% , risultando ...

Stati Uniti - sussidi Disoccupazione in calo meglio delle attese : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla d isoccupazione in USA nella settimana al 16 giugno. I "claims" sono calati di 3.000 unità a 218.000 dalle 221.000 mila unità riviste della settimana ...

OCSE : in calo la Disoccupazione di aprile. Torna ai valori di dicembre 2008 : Teleborsa, - disoccupazione in calo nell' Area OCSE , con il tasso che, nel mese di aprile, scende dello 0,1% attestandosi al 5,3%. Il livello di disoccupazione è così Tornato ai valori di dicembre ...

OCSE : in calo la Disoccupazione di aprile. Torna ai valori di dicembre 2008 : disoccupazione in calo nell' Area OCSE , con il tasso che, nel mese di aprile, scende dello 0,1% attestandosi al 5,3%. Il livello di disoccupazione è così Tornato ai valori di dicembre 2008. Le ...

USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...

USA - in calo le richieste di sussidi alla Disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana ...

Zona Euro - Disoccupazione in calo ma meno delle attese : Teleborsa, - In lieve calo la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di aprile . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,5% ...

Germania Eldorado del lavoro : Disoccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office, il tasso di ...