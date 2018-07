Dieta chetogenica | zero carboidrati o quasi ma non è per tutti

dilei

(Di lunedì 2 luglio 2018) Quellaè senza dubbio una delle diete più discusse di sempre. Povera die ricca di proteine, si basa su una reazione biochimica del corpo denominata chetosi. Non è adatta ae spesso è stata accusata dagli esperti di causare disfunzioni e problemi nell’organismo. Nonostante ciò sono in tanti a seguirla, affermando che sarebbe efficace anche in casi in cui le persone hanno difficoltà a perdere peso. Come funziona la? Questo regime alimentare si basa su un principio biochimico che regola il funzionamento del nostro corpo. Attraverso l’alimentazione infatti viene indotta la chetosi, un meccanismo che spinge il fisico a bruciare i grassi di scorta, dopo aver consumato tutto lo zucchero a disposizione. Per svolgere le sue attività quotidiane il nostro organismo metabolizza i glicidi, come ie lo zucchero, che si trovano ...