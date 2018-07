Diabete tipo 1 | nuovo dispositivo facilita il controllo quotidiano della patologia | in

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Medtronic plc (NYSE:MDT), leader mondiale in tecnologie, servizi e soluzioni mediche, annuncia di aver ricevuto il marchio CE (Conformité Européenne) per il sistema ibrido ad ansa chiusa MiniMed™ 670G – il primo e unico in grado di erogare insulina basale 24 ore in maniera automatica e personalizzata1. Il Sistema è stato approvato per il trattamento di persone condi1 a partire dai 7 anni di età e sono già in corso gli studi per estendere l’indicazione all’uso in ulteriori popolazioni di pazienti. “Si tratta di un’importante passo avanti verso la totale automazione nella gestione delle persone colpite dadi1 – ha commentato il professor Emanuele Bosi, docente di endocrinologia e direttorediabetologia presso l’Ospedale e l’Università San Raffaele di Milano –. Una rivoluzione, in quanto ilSistema deduce in modo indipendente ...