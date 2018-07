Di Maio vuole la nascita di un mercato che esiste già Come funziona la tv in streaming

DI Maio vuole LA ‘NETFLIX ITALIANA’ CONTRO MEDIASET E RAI/ I casi (già esistenti) di Infinity e Chili : Di MAIO lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e MEDIASET, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Di Maio vuole spegnere le tv : E speriamo che la politica resti fuori dal mercato, assecondando e non indirizzando le scelte di chi è chiamato a decisioni strategiche. Di Maio deve salvare i posti di lavoro che ancora restano, non ...

Di Maio contro Rai e Mediaset : vuole “Netflix italiana”/ Davide Casaleggio : “Cominciamo a costruire il futuro” : Di Maio lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Di Maio vuole "spegnere" le tv. E pensa a "Netflix" italiana : L'ultima di Di Maio sarebbe una "Netflix" italiana. Dopo l'editto di Grillo sulla Rai, ora il ministro del lavoro dice la sua sul futuro delle televisioni nel Belpaese. Su cui sembra voler mettere le mani."In Rai deve iniziare a trionfare il merito e a entrare aria nuova", dice da qualche giorno il grillino. In un lungo post sul Blog delle Stelle, Di Maio è stato chiaro: "Le tv tradizionali - ha scritto - hanno i giorni contati, ma la prossima ...

Luigi Di Maio - l'ultimo capolavoro del grillino : come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Staff leasing - cos'è e perché Di Maio vuole eliminarlo : Il leader dell'M5S ha messo nel mirino il lavoro su somministrazione a tempo indeterminato . Ma le aziende protestano

Contratti a termine - così Di Maio vuole cambiarli : Riduzione delle proroghe possibili e più contributi da pagare da parte delle aziende. I progetti del ministro del lavoro per scoraggiare il precariato

Link-tax e copyright : cosa prevede la riforma Ue che Di Maio vuole bloccare a tutti i costi : La dichiarazione più forte, quella destinata a tenere banco per tutta la durata dei lavori spetta a Luigi Di Maio: "Faremo tutto quello che è in nostro potere per contrastare la direttiva sul copyright al Parlamento europeo, e qualora dovesse passare decideremo se recepirla o meno". E ancora: “Questo provvedimento ci riporterebbe indietro di 20 anni. Il governo italiano non può accettare passivamente ...

Cosa è lo split payment - che di Maio vuole abolire - : Roma, 25 giu. , askanews, 'Siamo pronti ad abolire lo split payment, partendo dai liberi professionisti. Stiamo lavorando per inserire il provvedimento nel primo decreto legge sulle semplificazioni'. ...

Reddito di cittadinanza - come funzionano (male) i centri per l’impiego che Di Maio vuole rilanciare : Dal congresso della Uil il ministro del Lavoro Luigi Di Maio riaccende i riflettori sul Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e punto chiave del contratto di Governo. Un strumento legato a doppio filo con i centri per l’impiego, le oltre 500 strutture pubbliche di collocamento, sul quale l’Esecutivo vorrebbe investire oltre due miliardi di euro. Ma come funzionano queste strutture? Non bene. Le risposte arrivano ...

Luigi Di Maio vuole chiudere i negozi di domenica : è rivolta : Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia il ritorno alle chiusure domenicali dei negozi. La proposta gli attira addosso

Luigi Di Maio vuole limitare le aperture domenicali e festive dei negozi : “No alle liberalizzazioni” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha promesso a un gruppo di lavoratori che provvederà a rivedere le liberalizzazioni degli orari commerciali e in particolare la normativa che regola le aperture festive e domenicali. “Le liberalizzazioni ad opera di Monti e del Pd ci hanno reso più poveri e hanno sfaldato le famiglie", dichiarò in campagna elettorale, schierandosi contro le liberalizzazioni di Monti.Continua a ...

Finanziamento alla politica - la riforma che vuole Di Maio : “Bilanci pubblici per partiti e fondazioni e registro donazioni” : Un’operazione di trasparenza che obblighi partiti e fondazioni a rendere completamente pubblici i loro bilanci. Una riforma sul Finanziamento ai partiti che potrebbe essere anche retroattiva. E che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe prevedere tra l’altro un tetto di 10mila euro alle donazioni e l’obbligo di rendere pubblici i bilanci e i nomi di chi finanzia le forze politiche. E’ l’ossatura della legge a cui ...