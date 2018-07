blogo

: abolire ra1,2,3,fanno schifo programmi schifosi,una mangeria del P.D - EnMaggi : abolire ra1,2,3,fanno schifo programmi schifosi,una mangeria del P.D - FABIOGAUDIO : DI MAIO: DOBBIAMO CREARE UNA NETFLIX ITALIANA. > AZZO! CHE GENIO. MENO MALE CHE CI PENSA LUI...IO INVENTO UN I-PHONE ITALIANO. - blogstreetnews : [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] Di Maio pensa a una Netflix italiana: 'Le tv tradizionali hanno i giorni c… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il Ministro dello Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazioni Luigi Disi è schierato contro la tv tradizionalee a seguito del rapporto sul futuro della televisione pubblicato venerdì da Morgan Stanley, si è lanciato in una profezia: la tv tradizionale così come la conosciamo ha ormai icontati ed è necessario intervenire quanto prima per permettere un rinnovamento, strizzando l'occhio a.Il colosso dello streaming, lo spiega Dinell'articolo pubblicato sul solito BlogDelleStelle, "ha una penetrazione stimata attorno al 6%, ma cresce a un ritmo del 3% l'anno e quindi raggiungerà il 20% in 5 anni. Quello sarà il punto di non ritorno che in America ha coinciso con il declino del consumo della tv tradizionale". Cosa si può fare?Divorrebbe puntare tutto sulle nuove tecnologie, incentivando la fornitura dei servizi "che possono essere di ...