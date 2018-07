Di Maio | Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto dignità

Di Maio - oggi in Consiglio dei Ministri il dl dignità : "oggi si terrà un pre-Consiglio dei Ministri e stasera il Consiglio dei Ministri che varerà il decreto dignità". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo e al Lavoro Luigi Di Maio. "oggi ci sarà un intervento sui contratti a tempo determinato e a tutele crescenti" ma il Consiglio dei Ministri si interverrà anche su altri temi. Rispondendo alle domande dei ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi la Quattordicesima. Quota 100 - avvertimento a Di Maio : RIFORMA PENSIONI 2018, la quattordicesima verrà erogata Oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:16:00 GMT)

M5S : oggi incontro Grillo-Di Maio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Dopo aver visto il presidente della Camera Roberto Fico, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a fine giornata, a quanto si apprende, Beppe Grillo vedrà anche Luigi Di Maio. L'articolo M5S: oggi incontro Grillo-Di Maio sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S : oggi incontro Grillo-Di Maio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Dopo aver visto il presidente della Camera Roberto Fico, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a fine giornata, a quanto si apprende, Beppe Grillo vedrà anche Luigi Di Maio.L'articolo M5S: oggi incontro Grillo-Di Maio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Vitalizi - Di Maio : “Oggi arrivata delibera - è una giornata storica. Per 6 anni ci hanno detto che non era possibile” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati M5s che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle pensioni ...

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Di Maio : “Su Aquarius non c’era nessuna emergenza - da oggi immigrazione non è più business” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta su Facebook la vicenda della nave Aquarius: "Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza". E, parlando della decisione della Spagna di accogliere l'imbarcazione, aggiunge: "Da oggi l’Italia non è più sola, da oggi l'immigrazione non è più un business".Continua a leggere

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...