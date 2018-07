Di Maio | mai più a rimorchio di Bruxelles L' austerity deve finire Prima le persone | poi

Valeria Marini : 'Ho votato Salvini e Di Maio è un uomo in gamba' : Le dichiarazioni di Claudia Gerini - SCOPRI Foto: Ufficio Stampa Riccardo Scamarcio, dal cinema alla politica - LEGGI Valeria afferma: 'Ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi, e mi sembra che ...

Di Maio avverte Rai e Mediaset : giorni contati per le tv tradizionali : Il ministro dello Sviluppo Economico in un post: «Le tv tradizionali hanno i giorni contati». Il sostegno anche da Davide Casaleggio: «Dobbiamo pensare all'innovazione non quando é ormai inevitabile, ma quando é possibile. Ora lo é»

Di Maio pensa a una Netflix italiana : "Le tv tradizionali hanno i giorni contati" : Il Ministro dello Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazioni Luigi Di Maio si è schierato contro la tv tradizionale italiana e a seguito del rapporto sul futuro della televisione pubblicato venerdì da Morgan Stanley, si è lanciato in una profezia: la tv tradizionale così come la conosciamo ha ormai i giorni contati ed è necessario intervenire quanto prima per permettere un rinnovamento, strizzando l'occhio a Netflix.Il colosso dello ...

Salvini il politico più amatoBoccone amaro per Di MaioIl n°1 M5S battuto dal ministro Tria : Matteo Salvini è attualmente il politico che gode maggiormente della fiducia degli italiani. Secondo un sondaggio dell'Istituto Noto, il ministro dell'Interno gode della fiducia del 56 % degli intervistati, e si classifica al primo posto. Segui su affaritaliani.it

Dopo i migranti i conti pubblici - Di Maio all'Ue : "Pronti a tenerli fino alle 4 di notte per ottenere quello che vogliamo" : "Ci servono margini di bilancio. Abbiamo detto che è la fine dell'austerity e così dev'essere. Noi siamo persone responsabili, non vogliamo certo strappare. Ma a Bruxelles devono sapere che non stiamo più a rimorchio". Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a La Verità. E assicura:"quello che si è visto sugli immigrati è solo l'antipasto ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi la Quattordicesima. Quota 100 - avvertimento a Di Maio : RIFORMA PENSIONI 2018, la quattordicesima verrà erogata Oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Di Maio ha deciso di esiliare Spadafora : già pronta la candidatura in Campania : Roma - Luigi Di Maio vuole "esiliare" il braccio destro Vincenzo Spadafora in Campania. Il capo politico del M5s pensa al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, delegato alle Pari opportunità, per la corsa alla guida della Regione nel 2020: Spadafora, escluso dalla squadra dei ministri grillini e retrocesso nel sottogoverno, proverà a "riciclarsi" nella sua terra. Dove potrà contare su una solida e trasversale rete di relazioni. Il nome ...

Cosa aspettarsi dall'incontro tra Di Maio - riders e aziende : 'Il simbolo di una generazione abbandonata'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha definito i rider, che ha voluto incontrare nel giorno del suo insediamento, la ...

Di Maio : “Tv tradizionali hanno i giorni contati - ma la prossima Netflix può essere italiana” : Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio invia un messaggio a Rai e Mediaset: "Le tv tradizionali hanno i giorni contati, ma la prossima Netflix può essere italiana", afferma spiegando che le televisioni devono rinnovarsi per sopravvivere e che il Paese deve investire nel futuro per poter sperare che nascano prodotti di successo italiani.Continua a leggere

