Di Maio | decreto dignità al Consiglio dei Ministri di oggi

Di Maio : "Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto dignità" : "Oggi si terrà un pre- Consiglio dei Ministri e stasera il Consiglio dei Ministri che varerà il decreto dignità". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo e al Lavoro Luigi Di Maio . "Oggi ci sarà un intervento sui contratti a tempo determinato e a tutele crescenti" ma il Consiglio dei Ministri si interverrà anche su altri temi. Rispondendo alle domande dei giornalisti sui ...

Luigi Di Maio definisce "leggende" il nodo coperture al decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : Luigi Di Maio non ha dubbi: le coperture al decreto dignità ci sono. "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto ": è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto", ha rassicurato il ministro del Lavoro intervenendo a Milano al Festival del Lavoro.Il sottosegretario all'Economia, Luciano Barra Caracciolo , ...

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità , il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio , intervenendo dal palco del Festival del ...

"Coperture ci sono" - Di Maio blinda il decreto dignità : La cosiddetta 'quota 100', spiega Di Maio , è "nel nostro programma di governo e la dobbiamo fare per permettere ai giovani di entrare sempre più nel mondo del lavoro e per dare la possibilità a chi ...

Più che cercare di migliorare la situazione dei giovani con misure sui contratti di lavoro, il Governo dovrebbe puntare sulla formazione per aiutare i nostri ragazzi.